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Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues…

Ankaragücü ile oynanan maçın 39. dakikasında yere sağlam basamayan Garry Rodrigues, bileğini burktu ve acı içerisinde oyundan çıktı.

21 Eylül 2019 20:51

Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe’de Garry Rodrigues sakatlandı.

Maça ilk 11’de başlayan Rodrigues, 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına girmek isterken yere sağlam basamadı ve sol bileğini esnetti. Ardından saha kenarına gelerek yere oturan sarı-lacivertli futbolcu yüzündeki acı ifadeyle soyunma odasına gitti. Garry Rodrigues’i sekerek ve sağlık ekibinin desteğiyle yürüyebildi.

Emre Belözoğlu sakatlık sonrasında oyuna dahil oldu.

ERSUN YANAL: DERBİDE OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları maçtan sonra sakatlıkla ilgili olarak, “Garry’nin durumu yarın belli olur. Burkulmasında yaşanan travma nedeniyle Galatasaray maçında olmayacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Son güncelleme 22:47 | 21 Eylül 2019
Fenerbahçe Garry Rodrigues süper lig
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