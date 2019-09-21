Fenerbahçe’de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues…

Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe’de Garry Rodrigues sakatlandı.

Maça ilk 11’de başlayan Rodrigues, 39. dakikada sol kanattan ceza sahasına girmek isterken yere sağlam basamadı ve sol bileğini esnetti. Ardından saha kenarına gelerek yere oturan sarı-lacivertli futbolcu yüzündeki acı ifadeyle soyunma odasına gitti. Garry Rodrigues’i sekerek ve sağlık ekibinin desteğiyle yürüyebildi.

Emre Belözoğlu sakatlık sonrasında oyuna dahil oldu.

ERSUN YANAL: DERBİDE OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları maçtan sonra sakatlıkla ilgili olarak, “Garry’nin durumu yarın belli olur. Burkulmasında yaşanan travma nedeniyle Galatasaray maçında olmayacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı.