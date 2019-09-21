Fenerbahçe MKE Ankaragücü canlı! Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig’de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Yedi puanlı Fenerbahçe ile beş puanlı Ankaragücü, Kadıköy’de buluşurken Fenerbahçe, Başkentli renkdaşını yenerek gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamamak istiyor. Ankaragücü ise sürprize imza atarak üst sıralara tırmanmanın peşinde. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli anları SKOR’da. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Rami, Ozan, Tolga, Gustavo, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Jailson, Alper

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Ante, Pazdan, Pinto, Moke, Faty, Hector, Sedat, İlhan, Orgill

YEDEKLER: Mahmut, Alihan, Mehmet, Furkan, Sadaev, Aydın, Ahmet Can, Hasan, Yalçın, Oğuzhan

TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

Fenerbahçe’de TFF’ye verilen listede adı yer almayan Mehmet Ekici’nin yanı sıra, sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Emre Belözoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses hazır olmamaları nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemiyor. Başkent temsilcisinde ise Stelios Kitsiou kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakıyor.

Süper Lig’de daha önce 100 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde Fenerbahçe’nin rakkibine karşı farklı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe’nin 63 galibiyeti bulunurken, MKE Ankaragücü’nün 10 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 27 maçta ise kazanan çıkmadı.

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