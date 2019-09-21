Fenerbahçe camiası Neslican Tay’a böyle veda etti! Tribünlerde duygusal anlar…

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü’nü konuk ederken maç öncesinde Neslican Tay da unutulmadı. Kanserle verdiği savaşla milyonlara ilham veren 1998 doğumu Neslican, dün hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.
Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe Kulübü Neslican’ı unutmadı. Yaşama sevinciyle çevresine ışık tutan Neslican için tribünlerden “Neslican ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratları yükselirken “Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin… MEKANIN CENNET OLSUN NESLİCAN” yazılı bir pankart da açıldı.
Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular da sahaya “Mücadelen çok güzeldi Neslican” pankartıyla çıktı. Fenerbahçe’nin Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı.
Mücadelen çok güzeldi.#NeslicanTay pic.twitter.com/lMFPcYb7NB
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 21, 2019