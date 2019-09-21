Fenerbahçe Beko 75-79 AX Armani Exchange Milan | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası’nın ilk maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’a 79-75 yenildi.

Panathinaikos’un ev sahipliğinde Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında sarı-lacivertli takım, AX Armani Exchange Milan karşısında ilk yarıyı 37-34 geride tamamladı. Son bölümü çekişmeli geçen maçı AX Armani Exchange Milan, 79-75 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 13, Derrick Williams ve Ali Muhammed 12’şer sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko, üçüncülük müsabakasında yarın Panathinaikos-Maccabi FOX maçının mağlubuyla karşılaşacak. CANLI YAYIN | Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Kanarya, deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi üç puan elde etmek istiyor. İlgili Haberi Oku