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Fenerbahçe Beko 75-79 AX Armani Exchange Milan | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası
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Fenerbahçe Beko 75-79 AX Armani Exchange Milan | Pavlos Giannakapoulos Turnuvası

Atina'da düzenlenen Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nda Fenerbahçe Beko, AX Olimpia Milan'a 79-75 mağlup oldu.

21 Eylül 2019 19:57

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası’nın ilk maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan’a 79-75 yenildi.

Panathinaikos’un ev sahipliğinde Yunanistan’ın başkenti Atina’daki OAKA Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında sarı-lacivertli takım, AX Armani Exchange Milan karşısında ilk yarıyı 37-34 geride tamamladı. Son bölümü çekişmeli geçen maçı AX Armani Exchange Milan, 79-75 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 13, Derrick Williams ve Ali Muhammed 12’şer sayı kaydetti. Fenerbahçe Beko, üçüncülük müsabakasında yarın Panathinaikos-Maccabi FOX maçının mağlubuyla karşılaşacak. 21 Eylül 2019 CANLI YAYIN | Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig`de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Kanarya, deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi üç puan elde etmek istiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:57 | 21 Eylül 2019
AX Olimpia Milan Fenerbahçe Beko Pavlos Giannakapoulos Turnuvası
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