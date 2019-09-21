Süper Lig'de 14 maçtır sahasında kaybetmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini Ankaragücü'ne karşı almıştı. İki takım 101. kez karşılaşacak. İşte merak edilen Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtları…

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda yapılacak Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

101. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

HASAN ALi BEKLEMEDE

Sakatlıklardan çıkan ancak riske edilmek istenmeyen Moses ve Emre'nin ise sahaya sürülmeyeceği ifade edildi.

Hasan Ali'nin de gelecek hafta oynanacak Galatasaray mücadelesine tam anlamıyla hazır olacağı belirtildi.

Isla'nın ilk 11'e dönüşüyle Ozan Tufan'ın orta sahaya geçeceği ve Gustavo ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertli takım, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.