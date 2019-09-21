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Fenerbahçe Ankaragücü maç özeti izle! FB moral buldu
MKE Ankaragücü

Fenerbahçe Ankaragücü maç özeti izle! FB moral buldu

Fenerbahçe Kadıköy'de Ankaragücü'nü ağırladı. Ankaragücü maçın başında gölü buldu ve 1-0 öne geçti. Fenerbahçe iki yarıda da birer gol bularak maçı 2-1 kazandı. İşte Fenerbahçe Ankaragücü maç özeti...

21 Eylül 2019 22:00

Fenerbahçe ile Ankaragücü Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Mücadeleyi izleyemeyenler haberimizde Fenerbahçe Ankaragücü maç özetini bulabilirler.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe olsa da 16. dakikada sahneye çıkan Orgill, Ankaragücü’nü 1-0 öne geçirdi. Sarı lacivertlilerin bu gole cevabı ise gecikmezken 20. dakikada Zanka skora dengeyi getirdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe aradığı golü 73. dakikada buldu. Emre Belözoğlu’nun başlattığı atakta Max Kruse’nin nefis pasını şık bir vuruşla asiste çeviren Vedat Muric, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Öte yandan Max Kruse bu sezonki 4. asistini yaparken Vedat Muric 3. golüne imza attı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 22:03 | 21 Eylül 2019
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