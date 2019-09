Fenerbahçe altyapı sorumlusu Serdar Dayat: Gelecek altyapıda

Ali Koç'un başkanlığa gelişinin ardından altyapının başına getirilen Serdar Dayat, SÖZCÜ'ye kulübün geleceğini anlattı.

Avrupa Akademi Direktörü ve Altyapı Genel Koordinatörü görevlerini üstlenen Dayat, Fenerbahçe'deki hedeflerini şöyle anlattı:

“Altyapıda kendi modelimizi ‘Fenerbahçe modelini' oluşturuyoruz. Altyapımızın işleyiş modelinin şu anda çalışmasını yapıyoruz, ülkemizin sosyo-kültürel yapısına uygun ve farklı dinamiklerini göz önünde bulundurarak yeni bir Akademi modeli yazıyoruz. Bu modelin en temel farklılığı ise sürdürülebilir ve kurumsal temellere dayanan, içerisinde toplam kalite yönetimini esas alan bir yapıda olması olacaktır. Başkanımızın, ilgili yöneticimizin ve sportif direktörümüzün bilgisi dahilinde bu çalışmaları yapıyoruz. Modern futbolun gelişimine ayak uyduran, bütün gereksinimleri sağlayıp, sürdürülebilir ve Türkiye standartlarına özgü uygulanabilen bir altyapı modeli oluşturmak hedefimiz.

Yeni yatakhane binası yapılıyor. Oyuncularımızın konaklama olanaklarını tamamen aynı noktada topluyoruz. Binamız yıl sonuna kadar tüm eksiklerini tamamlamış olarak faaliyete girmesi planlandı. Oyuncularıma büyük olanaklar katacağına inanıyoruz.

BİRBİRİNİ DESTEKLEYEN BİR SİSTEMİMİZ VAR

Tüm birimlerimiz ile ortak çalışma isteğimiz var. Birimlerimiz her alınan kararda etki sahibi. Ortak istişare sonucunda her oyuncunun gelişimini takip ediyoruz. Sağlıklarından tutun eğitimlerine hatta medya faaliyetlerine oyuncularımızın davranışlarını izlemekteyiz. Bir kişinin iki dudağı arasında gençlerimizin hatları şekillenmiyor. Onlara en iyi imkanları sağlamak için elimizden gelenin en iyisini vermek için gerekirse saatlerce bir konu üzerinde tartışıyoruz. Bu süreç bize büyük zenginlik katmaktadır. Kişilere değil bir sisteme dayalı çalışma yürütmekteyiz.

HEDEFİMİZ DÜNYA KULÜPLERİNE SPORCU YETİŞTİRMEK

Fenerbahçe dünya markası, bir dünya kulübü. Böyle kulüplerin de hedefleri her zaman büyük olur. Çünkü biz örnek rol model bir kulüp olmak zorundayız. Altyapıda bizim asıl hedefimiz hem sportif hem de sosyal, kültürel, ahlaki gelişimlerini tamamlamış kaliteli sporcuları yetiştirip, A takımımıza kazandırmak ve dünya futbolunda söz sahibi kulüplerine oyuncu vermek. Fenerbahçe'yi her anlamda en iyi şekilde temsil edecek, kulübümüzün değerlerini A'dan Z'ye taşıyacak oyuncuları yetiştirmek.

ORTA VADEDE HEDEFİMİZİ 12'DEN VURACAĞIZ

Hedefler kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanmalı. Kısa vadede altyapıda sistemin ve işleyişinin belirlenmesi gerekiyor. Altyapımızda bulunan tüm birimlerin çalışma sistemini ortak hedeflerle birleştirerek, birlikte hareket edebilmeyi esas almak temel hedeflerimizden biri. Yeni bir altyapı kültürü oluşmaya başladı ve bu sayede başarı çok hızlı bir şekilde gelecektir. Orta vadede kaliteli oyuncuları yetiştirip Türk futboluna ve Fenerbahçe'mize kazandırmak. Aynı zamanda sadece sporcuların üzerinde değil, antrenörleri de eğitebileceğimiz bir projenin çalışmasını yapıyoruz. Bir anlamda Fenerbahçe Futbol Akademisi, Antrenör Akademisi haline de gelecektir. Antrenörler gelişimine çok önem veriyoruz ve bunun için bir Erasmus (Antrenör Değişim Programı) projesi hazırlıyoruz. Uzun vadede Fenerbahçe'mizin en az 10 senesini kurtaracak oyuncuların yetiştirmek, A takım iskeletini altyapıdan gelen oyunculardan oluşması, Fenerbahçe'nin kendi öz kaynaklarıyla altyapıdan gelecek oyuncularla yoluna ilerlemesi. Dünya futbolunda söz sahibi ülkelere oyuncu vermek bizim asıl hedeflerimizden birisidir. Futbolda insan yetiştiriyoruz, insan yetiştirmenin belli bir süresi olmuyor, o nedenle süre vermek doğru değil. Ancak orta vadede hedeflerimizi 12'den vuracağımızı düşünüyorum.

AKADEMİDE BİREYSEL GELİŞİME DE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Akademide futbol eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki değerlerin birleşimi olan bir eğitim sunuyoruz. Oluşturmaya çalıştığımız altyapı modelinde sporcu, antrenör ve ailelere yönelik eğitim planlamalarını yapıyoruz. Bu eğitim planlamaları spor bilimleri fakültelerindeki akademisyenlerden destek alınarak yapılıyor. İletişim becerisi, beslenme, yabancı dil, Fenerbahçe kültürü, kulüp tarihimiz hakkında eğitimler veriyoruz. Bu zaten Fenerbahçe kültüründe vardı ama biz bunu daha geniş yelpazeye yaymaya çalışıyoruz. Oyuncunun yeteneğinin yanı sıra sosyal kültürel ahlaki değerleri, yabancı dil bilgisi, kendini ifade etme yeteneği gibi kriterler çok önemli. Çünkü profesyonel olduktan

Sonra halka mal olmuş bir oyuncu konumuna geliyorsunuz. Disiplin altyapıda zaten olmazsa olmazımızın en tepesinde. Çünkü insan yetiştirmek dünyanın en zor görevi.

Altyapıdaki oyunculara İngilizce eğitimi veriyoruz. Ancak İngilizce eğitiminin yanı sıra dünyada geçerli Portekizce İspanyolca gibi başka bir yabancı dil eğitimi vermek de planlarımız arasında var.

DONANIMLI VE TECRÜBELİ BİR SCOUT EKİBİMİZ VAR

Yetenekli genç oyuncuları belirlemek için bir scout ekibimiz var. Scout şefimiz Serhat Pekmezci. Onun liderliğinde 8 kişilik bir scout ekibimiz var. Scout ekibimiz donanımlı, eğitimli, tecrübeli, Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil eden kişilerden kurulu. Scoutlarımız yabancı dil biliyor. Yurtdışında da turnuvaları izliyoruz. Alt yaş kategorileri Avrupa ve Dünya Şampiyonalarını izliyoruz. Yurtdışında oynayan gurbetçi çocuklarımızı da izliyoruz.

TÜRKİYE'DE BİR ARAMA TARAMA AĞI KURDUK

Türkiye genelinde yetenekli oyuncuları belirlemek için bir arama tarama ağı kurmuş bulunuyoruz. Bu tarama sonucunda elde ettiğimiz bir veri bankamız var. Scoutlarımız Türkiye'nin her bölgesindeki genç yetenekleri takip ediyor. Scoutlarımızın yanı sıra bulunduğu yerde Fenerbahçe'ye gönül veren Fenerbahçe'yi seven Fenerbahçe beden eğitimi öğretmenleri, akademisyenler var, her yenden bir bilgi geliyor. Türkiye'nin en ücra yerinden yetenekli çocuklar öneriliyor ve biz de scoutlarımızı yönlendiriyoruz. Bu Fenerbahçe taraftar grubunun Fenerbahçe'ye ne kadar âşık olduğunu gösteriyor. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Türkiye'de bütün illere köylere kadar bizim dokunmamız lazım. Biz bu dokunuşu yapıyoruz. Bizim Türkiye'nin en ücra köşesindeki oyuncalara kadar dokunmamız lazım. Futbol kültürümüzü düşünce yapımızı oralara kadar aktarmamız lazım. Biz öncü kulüp olarak bunu en işi şekilde yapıyoruz. Daha iyisini yapacağız. Benim amacım başka kulüplerin de aynı şekilde çalışması. Böylece Türk futbolu gelişecek Türk futbolu geliştikten sonra bize getirisi ekonomik olarak daha fazla olacak. 80 milyonluk ülke olarak küçücük ülkelerin yaptıklarını neden yapamayalım. Bizim dışarıya ihraç edecek daha çok oyuncu kapasitemiz var.

GÖZ ARDI EDİLEMEZ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ

Altyapı takımlarımıza yapmakta olduğumuz transferleri çok ince hesaplar ile gerçekleştiriyoruz. Takımlarımıza yapmakta olduğumuz transfer ile hızlı bir şekilde geri dönüş almaktayız. Kadrolarımıza kattığımız oyuncularımızı seçimini Scout ekibimiz titizlikle yapıyor. Her bir oyuncumuzun transferi ayrı bir başarı niteliğindedir.

EĞİTİM BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KRİTER

Oyuncularımızın eğitimleri ile yakından ilgileniyoruz. Başarılarını ve notlarını yakından takip ediyoruz. Bu süreç ile ilgilenen bir birimimiz var. Tüm oyuncularımızın eğitimleri ile ilgileniyor ve eğitimleri konusunda aileleri bilgilendiriyoruz. Oyuncularımızın okul hayatlarının dışında bizlerin sağlamış olduğu çeşitli eğitimler bulunmakta. Bu eğitimler oyuncularımızın geleceğe kendilerini hazırlamaları için büyük katkı sağlamakta.

ALTYAPI ANTRENÖRLERİNİ SEÇERKEN KRİTERLERİMİZ VAR

Antrenörlerimizi seçerken belirlediğimiz kriterler var. Buradaki kültür, felsefe ve kulüp tarihi çok çok önemli. Altyapıdaki antrenörlerde aradığımız en önemli kriter Fenerbahçe kültürünü iyi bilmesi, sevgisini hissetmesiydi. Onun haricinde mesleki yeterliğinin üst düzeyde olması gerekiyor. Çalışacağı yaş gruplarına nasıl hitap edeceği, oyuncuları nasıl yönlendireceğini, yol göstereceğini bilmesi gerekiyor. Spor Pedagojisi eğitimi almış olması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olması ya da sporculuk geçmişi milli oyuncu kariyeri olması gibi kriterler var.

İletişim beceresinin de kuvvetli olması gerekiyor. Birlikte iş yapma takım oyuncusu olma becerisi de önemli. Etik değerlerinin de güçlü olması gerekiyor. Özellikle altyapımızda çalışacak antrenörlerimizi 3 grupta değerlendiriyoruz. Temel Futbol Eğitimi Antrenörleri, (U9, U10, U11, U12 yaş altı takımları), Performansa hazırlık antrenörleri (U13, U14, U15, U16 yaş altı takımları) ve Yarışmacı Takım antrenörleri (U17, U19 yaş altı takımı) olarak. Performans ve yetiştirici antrenörlükte yeterliliği üst düzeyde, kendini ispatlamış akademide senelerce ter akıtmış antrenörleri görevlendirdik. Temel Futbol Eğitimi gruplarımızda ise daha çok çocuklarla iletişimi kuvvetli olan ve temel teknik beceriyi çocuklara en iyi şekilde aktarabilecek özelliklere sahip antrenörlerle çalışıyoruz.

ALTYAPIDAKİ HOCALARIMIZIN YÜZDE 70'İ A LİSANSINA SAHİP

U19 hocamızın A lisansı, yardımcısının Pro lisansı var, U17-U16 hocamızın A lisansı. U14'ün üstü hocalarımızın minimum A lisans olması, U14 altını çalıştıracak hocalarımızda ise minimum UEFA B lisansı olmasına bakıyoruz. A lisansına başlayabilecek seviyede olması gerekiyor. Altyapıdaki hocalarımızın yüzde 70'i A lisansına sahip.

SAHALARIN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Şu anda Dereağzı'nda 3 sahamız var. Sahalar bünyenizde bulunduğunuz takımlara yeterli mi? Bir sahayı bir takımınız tam kullanabiliyor mu önemli olan bu, 3 takımınız bir günde 3 idman periyodunu uygulayabiliyorsa saha sıkıntısı yok demektir. Bizim görevimiz en iyi şekilde bunları organize etmek. Fiziki şartlarımız aslında tüm takımlara hitap edebilecek konumda. Ama 20 metrekare teknik top çalışması yapabilecek, x çalışması yapabilecek yeni bir alan bizim çalışmalarımız içinde var ama sahaların şu anki yeterliliği konuşulacak olursa ben yeterli görüyorum. Çünkü bizim idman programımızda bir sıkıntı olmuyor, çok güzel organize oluyoruz. Organizatör olarak en iyi şekilde organize etmek de bizim görevimiz.

ALTYAPIDAN A TAKIMA GİTTİĞİNDE MEVKİ OLARAK SIKINTI YAŞAMAMASI

Biz altyapıdaki oyuncularımıza futbolun temel kurallarını öğretiyoruz. Bizim yetiştirmek istediğimiz oyuncular pozisyon itibariyle A takıma gittiğinde bocalamaması. Bir oyuncunun bireysel, grup ve mevkine göre takım içinde teknik ve taktik becerisi var. Bu 3 sütunu üst üste koyduğunuzda bu eğitim şeklinizin A takıma uygun olduğunu gösteriyor. Çalışmalarını yaptığımız yeni altyapı modelimizde özellikle alt yaş gruplarımızın futbol eğitimlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda ciddi mesai harcıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi sürdürülebilir bir eğitim sistemini oluşturmak ve bunun bir felsefe haline gelmesini sağlamaktır. Buradan giden bir sağ bek A takımdaki sağ bekin yerini aldığında hiçbir şekilde bocalamaması gerekiyor, bocalamaz da. Çünkü bizim eğitimimiz birincisi pozisyona, grup taktiğine ve takım teknik organizasyona bağlı olduğu için oyuncularımız sistem değişikliğinde saha içinde sıkıntı yaşamıyor.

A TAKIMA UYGULANAN TESTLERİN HEPSİ ALTYAPI OYUNCULARINA DA UYGULANIYOR

Sezona başlarken takımlarımıza testler yapıyoruz. Kuvvet dayanıklılık sürat sıçrama testi, izokinetik kasların arasındaki değer farklarını belirlemek için testler yapıyoruz. Bu testleri 3 ayda bir uyguluyoruz. Senede 4 ila 6 arasında oyuncularımıza testler uyguluyoruz. Sezon başında yapılan testlerden sonra 10 haftayı nasıl geçirdik, verilerimiz nedir sıfırdan başlayarak nereye geldik, yüzde yüze gelebilmek için ne kadar mesafe kat etmemiz gerekiyor bunları değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yapıyoruz, oyuncularımızın gelişimlerini takip ediyoruz.

ALTYAPIDA BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA ÇALIŞIYORUZ

Altyapıda bilimsel veriler ışığında çalışıyoruz. Özellikle altyapımıza Proje ve AR-GE birimini kurduk ve futbolun içerisindeki tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve araştırıyoruz. Uygulamaya başlayacağımız projelerimizi oluşturmaya başladık. En önemli projelerimizden biri Spor Bilimleri Fakülteleri ile işbirliği yapacak olmamız. Bütün idmanlarımızı videoya alıyoruz, idmanlarımızı analiz ediyoruz, maçlarımızı analiz ediyoruz Analiz doğrultusunda çıkan verileri istatistiklere döküyoruz. Bir

sağ bekin bir stoperin pas hatalarından tutun topu kaç kere kazandıkları kaç metre topu sürmüş, kaç orta yapmış kaç topu olumlu ya da olumsuz kullanmış kaç top kazanmış ya da kaybetmiş bireysel verileri tutuyoruz. Analiz kuvvet dayanıklılık geliştirme parametreleri olduğu için oyuncunun karar verme süreci geldiğinde kalması gitmesi oynaması ya da yedek kalması o süreçleri bilimsel verilere ihtiyacımız var. Biz yetiştirici kurumuz ve tüm oyuncularıma ait bilimsel verilerimize var. Biz yetiştirmekle kalmıyor, yetiştirdiğimiz ve emek verdiğimiz oyuncularını da gittiğinde de takibini de yapıyoruz.

GPS sporcu performans takip sistemini başlattık. U19-U17-U16 takımına olmak üzere 3 takımda uygulanıyor. Tüm yaş kategorilerinde kullanılacak. Dijital veri bankası sistemini kullanmaya başlayacağız. Bu sistem akademideki tüm birimlerin yapmış olduğu çalışmaların depolandığı bir sistem. Bir anlamda dijital veri bankası denilebilir. Programın içerisindeki özel bir algoritma sayesinde yapılan antrenmanların ve sporcuların performans verilerinde kıyaslamalar yapılabiliyor. Bununla birlikte yeni teknolojiler uygulamak için fizibilite çalışmaları yapıyoruz.

KUVVETLİ BİR OYUNCU ANALİZ SİSTEMİMİZ VAR

Bir oyuncunun sahada göstermiş olduğu performansın en ince ayrıntısına kadar incelememizi sağlayan sistemimiz var. Kullanmakta olduğumuz programlar ve analizcilerimiz sayesinde oyuncuların saha içerisinde tüm davranışlarını takip edebiliyoruz. Oyun kuruşlarını, yapmış oldukları atağın gelişimini, top kaybı ya da top çalma sonucunda tüm takımın pozisyon değiştirme ve geliştirme süreçlerini kısacası her an kaydediliyor ve detaylı olarak inceleniyoruz. Oyun içerinse yapılan hatalar oyunculara video olarak izletiliyor ve idrak edip yeniden aynı süreç ile karşılaştıklarında hatalarını düzeltmeleri için anı tekrar yaşamalarını sağlıyoruz. Böylelikle hatalarını daha hızlı düzeltebiliyorlar.

KEMİK TESTİ VE KAN TESTİYLE OYUNCUNUN GELİŞİMİ TAKİP EDİLİYOR

Transfer yaparken oyuncuların velileriyle de konuşuyoruz. İlk gözlemimiz fiziki yapısı genetik yapıda nasıl. Çocuğun uzama ya da gelişim süreci bizim beklediğimizin dışındaysa kemik ve kan testi oyunun fizik şartlarının nereye gideceği testlerini de yapıyoruz. Bilimsel testler ve araştırmalarımızın faaliyete geçirdik. İlerleyen süreçte daha iyi aşamalara taşıyacağımızı düşünüyoruz.

TÜM OYUNCULARA DİŞ VE TABAN TARAMASI YAPTIK

Tüm oyunculara diş taraması ve taban taraması yaptık. Bunun gibi oyuncularımızı birçok teste ve muayeneye tabi tutuyoruz. Her bir bölgeni vücuda ayrı ayrı etkisi bulunmakta o yüzden erken teşhis sağlıklı bir oyuncu için çok önemli.

PİLOT TAKIM KONUSUNDA İYİ BİR PLANLAMA YAPILMASI GEREKİYOR

Başkanımız altyapıya ne kadar önem verdiğini dile getirdi, gelişiminin ne derecede nereye gitmesi gerektiğini de söyledi. Pilot takım düşüncemiz olduğu doğru. Bu düşüncede yapılan çalışmalarımız var, kulüpler de görüşüldü. Ancak bu bir günde yapılacak bir şey değil. Bu planlamanın finansını bütçesini de düşünmek lazım, alınacak kulübün personeli, hocası olacak, bunların paket halinde düşünmek gerekiyor. Pilot takım uygulamasına geçelim derken, iyi arama tarama, iyi bir planlama iyi bir organizasyon iyi bir hedef sonra uygulama safhasına geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda verilecek kararlar acil verilmemeli. Geç verilsin ama düzgün verilsin. Ani duygularla verilen kararlar o anı kurtarır, düzgün verilen kararlar ise belki sizin 20 senenizi kurtaracak.

BAŞKANIMIZ VE COMOLLI BİZE DEĞERLİ OLDUĞUMUZU HİSSETTİRİYOR

Başkanımız Ali Koç'un bize desteği ve bizimle iletişimi muazzam. Yöneticimiz Selahattin Baki ve Sportif direktörümüz Damien Comolli ile de iletişimiz mükemmel ilerliyor. Başkanımız, yöneticilerimiz ve sportif direktörümüz bize yüzde yüzün üzerinde destek veriyor. Başkanımızla her zaman iletişim halindeyiz, sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Altyapıda yapılacak projeleri tartışıyoruz nihai kararları alıyoruz. Kendisiyle çok güzel bir iletişimiz var. Sportif direktörümüzün de altyapıya ilgisi herkes tarafından biliniyor. Futbol A takımı maçlarını İstanbul'da oynuyorsa altyapı takımlarının içeride oynadığı maçların hiçbirini kaçırmıyor. En azından haftada bir ya da iki kez kendisiyle burada ya da Samandıra'da görüşüyoruz, toplantı yapıyoruz. Çok güzel bir sinerji var. Bizlere burada değerli olduğumuzu hissettiriyorlar. Bizde bu hisler doğrultusunda daha fazla üretmek için çaba gösteriyoruz.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI ve SÜREKLİ GELİŞİM ESASIYLA YOLA ÇIKTIK

Altyapıda benimsediğimiz bilimsel çalışmalar, altyapıda model oluşturma şeklimiz toplam kalite yönetimi adı altında yapacağımız değişiklikler bunlar bizim farkımızı ortaya koyacak. Bu sistemde altyapımızdaki tüm birimler, belirlemiş olduğumuz 7 bölüm içeren bir çalışma prensibiyle faaliyetlerini sürdürecekler. Modelimiz tamamlandığında tüm birimlere bu sistemin eğitimini vereceğiz. Altyapımızın bu sistem sayesinde denetlenebilir ve kontrol edilebilirliği yükselecek. Buradaki temel amacımız aslında kritik düzeydeki hataları önlemek olacaktır. Sistemi oluştururken, Sürdürülebilir ve Kurumsal bir futbol altyapı modeli adı altında yola çıktık fark yaratacak bir modelin temellerini çok yakında sizlerde göreceksiniz.

A TAKIMLA ÇOK İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR

A takımla çok iyi bir iletişimimiz var. Altyapı oyuncularımızı Samandıra'ya götürüyoruz, idmanları izliyorlar. Sportif direktör Damien Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal hocayla görüştürüyoruz. A takımla altyapı arasında çok iyi iletişim var. Altyapı antrenörleri teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarıyla her zaman irtibat halindeler. A takım hocaları altyapıdaki oyuncuların gelişimleri hakkında altyapı antrenörlerinden bilgi ediniyorlar. Altyapıdan A takıma gönderdiğimiz genç oyuncuların performansı da bizler tarafından da izleniyor.

ÇEKİNME YOK SEVGİ SAYGI VE DEĞER VAR

Beslenme uzmanından, psikoloğuna, mentörüne ve doktoruna kadar herkes altyapı üst yapı demeden kenetlenmiş durumdayız. Yukarısı aşağısı diye bir şey yok tamamen bir kenetlenme durumu söz konusu. Bizde çekinme yok, bizde saygı sevgi değer verme var. Size değer verildiğini hissettiğinizde otomatikman üretiyorsunuz, korkmuyorsunuz ürettiğiniz şeyi ifade etmekten. Aklınızda proje varsa anlatmaktan korkmuyorsunuz.

HER OYUNCU ÖNCE MÜZE VE STAT TURU YAPIYOR

Yatakhanemizin koridorlarında efsane futbolcularımızın hepsinin fotoğrafları asılı. Oyuncu odasından çıktığında kulübün efsane isimleri Lefter, Cemil, Can Bartu ile karşılaşıyor. Baktığında ben de böyle olacağım diyor. Sahaya çıkıp kafasını çevirdiğinde Saracoğlu'nu görüyor, bu statta oynayacağım diyor.

Altyapımıza gelen çocuklarımızın hepsine kulüp müzesi turları yapıyoruz, Fenerbahçe tarihi anlatılıyor. Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Saracoğlu Stadı, antrenmanlarını yaptığı Can Bartu Tesisleri gezdiriliyor.

DÜNYA KULÜPLERİNDEN SCOUTLAR GELİYOR

Altyapıda oyuncularımızı dünya kulüplerinden scoutlar gelerek izliyorlar. Geçen sezon İspanya'dan ve Fransa'dan scoutlar geldi. Oyuncularımızın seyredilmesi güzel bir şey. Hem burada oynadıkları maçlar hem de milli takımda oynadıkları maçlarını takip ediyorlar.

ALTYAPIDAN A TAKIMA GİDEN OYUNCUNUN HEMEN OYNAMASINI BEKLEYEMEZSİNİZ

Amaç altyapıdan gelecek oyuncularla Fenerbahçe spor kulübünün belli bir dönem sonra öz kaynaklarıyla yoluna ilerlemesi. Altyapıdan çıkan oyuncunun hemen A takımda oynamasını bekleyemezsiniz. Uyum sürecini aşması gerekiyor. Buradan aldığı eğitimi uygulayacak aşamaya gelmesi gerekiyor.