MAÇ ÖZETİ | Everton-Sheffield United: 0-2

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Everton ile Sheffiled United karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanmayı başardı.

40. dakikada ev sahibi takımın stoperi Yerry Mina’nın kendi kalesine attığı golle Sheffield United 1-0 öne geçti.

İkinci yarının ortasına kadar rakip kaleye isabetli şut çekemeyen konuk takım, 79. dakikada Lys Mousset’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Cenk Tosun 55. dakikada Bernard’ın yerine oyuna dahil oldu ancak skora katkı yapamadı.

Everton bu sezon sahasında ilk keze yenilirken, 3. mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Sheffield United ise 2. galibiyetini alarak 8 puana yükselmeyi başardı. Everton Sheffiled United maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz…