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İngiltere Premier Lig

MAÇ ÖZETİ | Everton-Sheffield United: 0-2

Cenk Tosun'un 55. dakikada oyuna girdiği maçta Sheffiled United, Everton'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk takım 90 dakika boyunca 2 şut çekip, 1 isabet buldu. Everton Sheffiled United maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz...

21 Eylül 2019 20:07

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Everton ile Sheffiled United karşı karşıya geldi. Goodison Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanmayı başardı.

40. dakikada ev sahibi takımın stoperi Yerry Mina’nın kendi kalesine attığı golle Sheffield United 1-0 öne geçti.

İkinci yarının ortasına kadar rakip kaleye isabetli şut çekemeyen konuk takım, 79. dakikada Lys Mousset’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Cenk Tosun 55. dakikada Bernard’ın yerine oyuna dahil oldu ancak skora katkı yapamadı.

Everton bu sezon sahasında ilk keze yenilirken, 3. mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı. Sheffield United ise 2. galibiyetini alarak 8 puana yükselmeyi başardı. Everton Sheffiled United maçının özetini haberimizde izleyebilirsiniz…

Son güncelleme 20:08 | 21 Eylül 2019
everton ingiltere premier lig Sheffield United
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