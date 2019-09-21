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Ersun Yanal: Zorunlu rotasyon yapmamız gerekiyor
Fenerbahçe

Ersun Yanal: Zorunlu rotasyon yapmamız gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü galibiyeti sonrasında konuştu.

21 Eylül 2019 22:35

Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü’nü 2-1 yenen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Yanal, bol gol pozisyonuna girdiklerini sakat oyuncuların da iyileşmelerinden sonra daha iyi olacaklarını belirtti.

Ersun Yanal’ın sözleri şöyle;

“10 tane gol pozisyonu, üstün bir oyun, koşan bir takım… Futbol takım oyunu. Bugün yine bireysel hatadan gol yedik. 30 şutla ligin en çok şut çekilen maçı oldu. Zorunlu rotasyon yapmamız gerekiyor. Bu zorunlu rotasyonlardan da kurtulduktan sonra daha pozitif futbol oynamaya ilerleyeceğiz.

Hatadan dolayı rakibimize direnç verdik. Maçlar böyle gidecek. İç sahada kazandığımız maçların avantajını şampiyonluk yolunda kullanacağız.

Deniz’de problem yok. Garry’nin durumu yarın belli olur. Burkulmasında yaşanan travma nedeniyle Galatasaray maçında olmayacağını düşünüyorum. Derbiler keyifli ve güzel maçlar olur. Her iki takımın da fazlalıkları ve eksikleri var. İyi bir oyun olmasını diliyorum.”

21 Eylül 2019 Fenerbahçe`de sakatlık şoku yaşanıyor! Garry Rodrigues... Ankaragücü ile oynanan maçın 39. dakikasında yere sağlam basamayan Garry Rodrigues, bileğini burktu ve acı içerisinde oyundan çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:35 | 21 Eylül 2019
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