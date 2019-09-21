Drinkwater kavgasında korkunç ifadeler: Haydi bileklerini kıralım

Chelsea’nin kiralık gönderdiği oyuncularından biri olan bir gece kulübü kavgasına karıştı. İngiliz oyuncu alt liglerde forma giyen başka bir futbolcunun kız arkadaşına sarkması üzerine bir grupla tartıştı.

Kulüpteki dans pistinde bir kişinin kendisine kafa atmasıyla boyut değiştiren olayın devamında 29 yaşındaki oyuncu altı kişinin lincine uğradı. Klüpte bir arkadaşının doğum günü partisinde olan Drinkwater’ın sarhoş olduğu ve bir noktada “Umrumda değil dostum, o kız benimle geliyor” dediği duyuldu.

Ardından bir kişinin kafa atmasıyla sarsılan futbol yıldızı, altı kişinin kendisine saldırmasıyla ciddi darbeler aldı. Gece kulübünden atıldıktan sonra saldırganların “Hadi bileklerini kıralım” dediği Drinkwater, olaylar sonrasında hatasını kabul etti. Oyuncunun temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre “Drinkwater kendisini zor bir duruma soktuğunun farkında. Yaptığı hareketin kabul edilebilir bir tarafı yok. Ayrıca çok ağır darbeler almış, sağlığına kavuşması biraz vakit alabilir” dedi.

Burnley oyuncusunun toparlayana kadar İspanya’da kalacağı gelen haberler arasında.