‘Cristiano Ronaldo’ya artık hamburgerleri veriyorduk’

İtalyan devi Juventus’ta oynayan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Good Morning Britain isimli programda verdiği röportajda, Sporting Lizbon döneminde yaşadığı zorlukları anlattı. O zamanlar fazla parası olmadığını belirten Cristiano Ronaldo, kendisine artık yemek ve hamburger veren kasiyerler ile yeniden görüşmeyi çok istediğini söyledi.

Sporting Lizbon’da oynadığı dönemde fazla para kazanamadığını belirten Cristiano Ronaldo “Hamburgercide çalışan iki kasiyer kız vardı. Bana çok yardımcı oldular. Yemek almaya param yetmediği zamanlar bana artık yemek ve hamburger veriyorlardı. Onlarla yeniden karşılaşıp, bir akşam yemeği yemeyi çok isterim. Hatta bir tanesinin ismi Edna’ydı… O anları asla unutamam” dedi. Portekiz’in Renascença isimli internet sitesi, Cristiano Ronaldo’nun ismini hatırladığı kadını değil ama, onun ekip arkadaşını buldu.

Portekizli yıldıza gençken artık hamburgerlerden veren isimlerden biri olan Paula Leça, Renascença’a yaptığı açıklamada o günleri çok net hatırladığını söyledi. Şeflerinin artık hamburgerleri parası yetmeyen insanlara vermeleri için izin verdiğini belirten Paula Leça, bu isimlerden birinin de Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi. Paula Leça, o dönemi “Cristiano Ronaldo, artık hamburger verdiklerimizin arasından en utangaç olanıydı. Soru sormaya utanırdı. Geride beklerdi. Haftanın hemen hemen her akşamı ona fazla hamburgerleri verirdik” sözleri ile anlattı.

“EĞER AKŞAM YEMEĞİ TEKLİFİ GELİRSE…”

Cristiano Ronaldo’dan akşam yemeği teklifi gelmesi halinde nasıl bir tepki vereceği de sorulan Paula Leça “Tabi ki kabul ederim. Onunla oturup eski günlerden konuşuruz” diyerek yanıtlıyor.

Geçmişte Cristiano Ronaldo’ya atık hamburger verdiği günleri oğluna da anlattığını belirten Paula Leça “Bana inanmadı. Benim yalan söylediğimi düşündü. Bunun nasıl olabileceğini hayal edemedi. Eşim zaten durumu o zamanlardan biliyordu. Bazen beni restorandan almaya gelirdi” ifadelerini kullandı.