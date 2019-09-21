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CANLI MAÇ İZLE: Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı yayın izle
MKE Ankaragücü

CANLI MAÇ İZLE: Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı yayın izle

Süper Lig’in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı son 14 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu müsabakalardan 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı yayını başladı. Haberimizden Fenerbahçe Anakaragücü maçı canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz.

21 Eylül 2019 20:13

Fenerbahçe evinde MKE Anakragücü’nü ağırlıyor. Saat 20.00’da başlayan Fenerbahçe Ankaragücü maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı izleme linki…

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Yukarıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep’in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.

Son güncelleme 20:13 | 21 Eylül 2019
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