CANLI MAÇ İZLE: Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe evinde MKE Anakragücü’nü ağırlıyor. Saat 20.00’da başlayan Fenerbahçe Ankaragücü maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı izleme linki…

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep’in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.