Bursaspor’dan TFF’ye itiraz

Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen 3 puan silme cezasına itiraz edeceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu (KLK) tarafından, 2019 – 2020 sezonu Kulüp Lisans kapsamında kulübümüze verilmiş olan -3 puan silme cezası ile ilgili, kulüp avukatlarımız gerekli itiraz hakkını kullanacak ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilecektir.

Son dakika! TFF, 8 takıma 3 puan silme cezası verdi... TFF, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor A.Ş, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor`a 3 puan silme cezası verdi. İlgili Haberi Oku

Şimdi daha da yüksek sesle ‘YENİDEN ZİRVEYE’ sloganı altında kenetlenme vakti. Tüm Bursa ve Bursaspor camiasını, takımımızı sahiplenmeye davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza sahip çıkarak ait olduğumuz lige geri döneceğimize inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir.”