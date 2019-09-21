Brezilya’da taraftar meşale yakarken elini kaybetti

Brezilya Ligi takımlarından Athletico Paranaense’yi desteklemek için deplasmana giden bir taraftar, meşale yakmak isterken korku filmlerini aratmayacak bir sahnenin başrol oyuncusu oldu. Takımının havalimanından çıkmasını bekleyen taraftarı, meşalenin patlaması sonucu elini kaybetti.

Athletico Paranaense takımının havalimanından takım otobüsüne gitmesini bekleyenler, duydukları patlama sesi ile sarsıldı. Sesin geldiği yöne bakanlar, gözlerine inanamadı. Bir taraftarın, kopan elini sallayarak şoka girmiş bir şekilde yürümeye çalıştığını görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen bir şekilde ortaklıkta dolaşan taraftar, polisin turnike yaparak ambulans olay yerine ulaşana kadar kanı durdurması ile kendine gelebildi.

Olayın görgü tanıklarından olan yerel muhabir Juliano Lorenz Oscar, olayı “İlk önce çıkardığı sesten dolayı bomba patladığını sandım” ifadeleri ile anlattı.

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ELİ KESİLDİ

Ambulansın gelmesiyle en yakın hastaneye kaldırılan taraftarın elinin kesildiği öğrenildi. Olayın ardından bir video paylaşan eli kesilen taraftar “Yarın bir ameliyat daha olacağım. Savaşmaya devam. Bize kupa getirin” diyerek Athletico Paranaense takımından dilekte bulunmaktan geri kalmadı.