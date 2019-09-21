Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.

MURAT SAĞLAM KADROYA ALINMADI

Sezon başında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki Murat Sağlam ise geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü müsabakasında Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi.