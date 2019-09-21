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Adil Rami ilk kez 11’de
Fenerbahçe

Adil Rami ilk kez 11’de

Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami, MKE Ankaragücü karşısında ilk kez 11’de yer aldı.

21 Eylül 2019 20:14

Süper Lig'de evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Adil Rami ilk kez 11'de yer aldı. Daha önce oynanan maçlarda kadroda hazır olmadığı için yer alamayan Fransız futbolcu Ankaragücü karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11'de şans tanındı.

MURAT SAĞLAM KADROYA ALINMADI

Sezon başında Wolfsburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 21 yaşındaki Murat Sağlam ise geçtiğimiz 4 haftada da kadroda yer alırken Ankaragücü müsabakasında Ersun Yanal tarafından kadroda düşünülmedi.

Son güncelleme 20:14 | 21 Eylül 2019
Adil Rami Fenerbahçe murat sağlam
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