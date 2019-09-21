Adana Demirspor, Bursaspor’u rahat geçti

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Bursaspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi takım 9 puana yükselirken, konuk takım 2. mağlubiyetini yaşadığı haftayı 9 puanla tamamladı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgüç Türkalp, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Berk Yıldız (Dk. 77 Vedat Bora), Sinan Kurt, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Erdal Öztürk), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 90+2 Emre Nefiz), Samed Ali Kaya

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Rüştü Hanlı, Atanasov (Dk. 46 Özer Hurmacı), Shehu (Dk. 71 İsmail Çokçalış), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Igor (Dk. 46 Seleznov)

Goller: Dk. 9 Samed Ali Kaya, Dk. 11 Berk Yıldız, Dk. 37 Levent Ayçiçek, Dk. 90+3 Erdal Öztürk (Adana Demirspor), Dk. 85 Latovlevici (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Burak Altıparmak (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Sinan Kurt, Dk. 54 Kurtuluş Yurt, Dk. 82 Erdal Öztürk, Dk. 90+3 Hakan Bilgiç (Adana Demirspor), Dk. 47 Latovlevici, Dk. 88 Aykut Akgün, Dk. 90 Selçuk Şahin (Yedek kulübesinde) (Bursaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada orta sahada kazanılan topla atağa kalkan Adana Demirspor'da sol kanattan çalımlarla ilerleyen Volkan, içeri yerden sert bir pas gönderdi. Penaltı noktası üzerine topa istediği gibi vuramayan Berk'in şutunda kaleciden seken topu, arka direkte Samed Ali tamamladı ancak Bursaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Levent, topu arka direğe ortaladı. Topla buluşan Volkan, gelişine şutunu çekti top kaleciden sekti. Karambolde topu tamamlayan Samed Ali'nin şutunda top Bursaspor ağlarıyla buluştu. 1-0

10. dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor'da topla buluşan Levent, bekletmeden arka direğe ortasını yaptı. Topu önünde bulan Berk, gelişine şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak köşe direğine çarparak ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada sol kanattan kontra atağa kalkan Adana Demirspor'da çalımlarla ilerleyen Volkan, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Topu önünde bulan Berk şut atmaya çalıştı ancak ıskaladı. Pozisyonun devamında topla buluşan Levent'in uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

55. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan topla ilerleyen Berk, ara pasıyla topu Samed Ali'ye aktardı. Samed rakip ceza sahasının sağ çaprazından kaleye sokuldu ve topu ceza yayı üzerindeki Sinan'a gönderdi. Sinan topa düzeltip şutunu vurdu ancak kaleci Çağlar topu kontrol etti.

85. dakikada Bursaspor'un atağında orta sahadan hızla ileri çıkan Latovlevici, Adana Demirspor kalesine 25 metre uzaklıktan sert bir şut gönderdi. Rakip savunmaya da çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 3-1

90+4. dakikada orta sahada kaptığı topla hızla atağa kalkan Adana Demirspor’da ortadan hızla kaleye sokulan Sinan, defansın arkasına sarkan Erdal’a pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Erdal düzgün bir vuruşla topu Bursaspor ağlarına gönderdi. 4-1