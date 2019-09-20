Valbuena tutulmuyor

Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den transfer olduğu Olympiakos'u adeta tek başına sırtlıyor. 34 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibinin Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda kendi evinde 2-2 berabere kaldığı Tottenham maçında yıldızlaştı. Konuk İngilizler, 26. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 30'da Lucas Moura ile 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 44'te Daniel Podence'nin golünün asistini yapan Valbuena, 54'te Vertonghen'in kendisine müdahalesiyle kazanılan penaltıyı da gole çevirdi.

Tecrübeli futbolcu, Olympiakos'ta 10 resmi maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı.