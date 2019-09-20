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Ünal Karaman’a destek
Trabzonspor

Ünal Karaman’a destek

Yurda dönün Trabzonspor'da, taraftarlar teknik direktör Ünal Karaman'a destek verdi.

20 Eylül 2019 08:13

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya’nın Getafe takımına 1-0 mağlup olan Trabzonspor, maç sonrası şehre döndü. 4 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından sabah 05:30 sıralarında Trabzon hava alanına inen bordo-mavili kafile daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti.

ÜNAL KARAMAN’A DESTEK

Gençlerbirliği beraberliği ve Getafe mağlubiyetleri sonrası eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a, bordo-mavili taraftarlar destek verdi. “Yan yana olacağız da” pankartı açan taraftarlar meş’alelerle Karaman ve takımı karşılarken, Sezen Aksu’nun ‘Bir çocuk sevdim” şarkısı eşliğinde tezahüratlar da bulundular.

Son güncelleme 09:04 | 20 Eylül 2019
trabzonspor Ünal Karaman
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