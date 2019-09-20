Umut Nayir: Bu hatalar pahalıya mâl olmaya başladı!

UEFA Avrupa Ligi’nde K grubundaki ilk maçında Slovan Bratislava’ya 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta maça ilk 11’de başlayan Umut Nayir, “Rakibin büyük bölümünde topu bize vereceğini biliyorduk. Maçtan önce buna hazırlanmamıza rağmen bireysel hatalarla ve rakibin yaptığı geçiş hücumlarına yanıt veremedik. Bizim gibi takımların bu seviyede bireysel hata yapmaması lazım. Bunun bilincine varmalıyız. Beraberliği kabul edemezken kaybettik.” ifadelerini kullandı.

“Bu hatalar bize pahalıya mâl olmaya başladı” sözleriyle bireysel hatalara vurgu yapan forvet oyuncusu, “Bu mağlubiyet serisine sonu verip yukarı çıkmamız lazım. Son dakikadaki goller bizim için yıkıcı oldu. Avrupa’da 5 maç daha var. O maçları kazanmaya talibiz. Kendimize yakışan oyunu oynayalım, bu bize yeter” dedi.