UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Mönchengladbach 0-4 Wolfsberger

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Mönchengladbach ile Wolfsberger karşı karşıya geldi. Borussia Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım büyük sürprize imza atarak 4-0 kazanmayı başardı.

Avusturya temsilcisi, Bundesliga ekibi karşısında 3 puana 13. dakikada Weissman, 31 ile 68. dakikalarda Leitgeb ve 41. dakikada Ritzmaier’in golleriyle kaptı.

Bundesliga’da oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan M’Gladbach beklemediği puan kaybı yaşarken, temsilcimiz Başakşehir ile aynı averaj ve puanla 3. sırada yer aldı.

Alman ekibi, 3 Ekim’de temsilcimiz Başakşehir ile İstanbul’da karşılaşacak. Aynı gün Wolfsberger de sahasında Roma’yı konuk edecek.