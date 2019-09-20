SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İnanılmaz son! 1 puanı aldık derken...
UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Mönchengladbach 0-4 Wolfsberger
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Mönchengladbach 0-4 Wolfsberger

Temsilcimiz Başakşehir'in grubunda oynanan diğer maçta Wolfsberger, deplasmanda Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti.

20 Eylül 2019 00:11

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Mönchengladbach ile Wolfsberger karşı karşıya geldi. Borussia Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım büyük sürprize imza atarak 4-0 kazanmayı başardı.

Avusturya temsilcisi, Bundesliga ekibi karşısında 3 puana 13. dakikada Weissman, 31 ile 68. dakikalarda Leitgeb ve 41. dakikada Ritzmaier’in golleriyle kaptı.

Bundesliga’da oynadığı 4 maçta 7 puan toplayan M’Gladbach beklemediği puan kaybı yaşarken, temsilcimiz Başakşehir ile aynı averaj ve puanla 3. sırada yer aldı.

Alman ekibi, 3 Ekim’de temsilcimiz Başakşehir ile İstanbul’da karşılaşacak. Aynı gün Wolfsberger de sahasında Roma’yı konuk edecek.

Son güncelleme 00:12 | 20 Eylül 2019
Mönchengladbach uefa avrupa ligi Wolfsberger
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Yarın - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR