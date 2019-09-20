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Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde
Diğer Sporlar

Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde

Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda finale çıktı.

20 Eylül 2019 15:27

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen şampiyonanın serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0’lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde yarın Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz’in, çeyrek finalde yenildiği Rus sporcu Alikhan Zhabrailov’un yarı final maçını kaybetmesiyle repesaj şansı kalmadı ve milli güreşçi organizasyona veda etti.

Son güncelleme 15:27 | 20 Eylül 2019
Dünya Güreş Şampiyonası taha akgül
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