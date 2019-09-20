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Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kaptı
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Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesini kaptı

Milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda yarı finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.

20 Eylül 2019 13:02

Milli güreşçi Taha Akgül, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Moldova’dan Alexandr Romanov’u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov ile karşılaşan Taha, müsabakayı 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finale kalarak Tokyo 2020’ye katılma hakkı elde etti.

Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng ile karşılaşacak.

Son güncelleme 13:02 | 20 Eylül 2019
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