Süleyman Atlı dünya ikincisi

Kazakistan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda finalde mücadele eden Milli güreşçimiz Süleyman Atlı, Rus rakibi Zavur Uguev’a 13-3 mağlup olsa da gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi dün ilk maçında Çinli Shaofeng Lıang´ı 12-2 sayı tuşu ile, ikinci turda İtalyan Givi Davidovi´yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic´i 5-4 yenerek geldiği yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev´i de 5-3 mağlup edip finale yükselmişti. Bu madalya Türkiye´nin şampiyonada kazandığı üçüncü madalya oldu. Daha önce grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Cenk İldem bronz madalyanın sahibi olmuştu.

KOTA SAYISI 4´E YÜKSELDİ

Milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Cenk İldem ve Süleyman Atlı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için vizeleri aldı. Böylelikle Türkiye’nin Olimpiyat kota sayısı 4’e yükseldi.

ŞAMPİYONADA YARIN 4 GÜREŞCİ DAHA MİNDERE ÇIKACAK

Dünya Güreş Şampiyonası’nda yarın 61-79-86-97 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçlarıyla bugünkü müsabakaların finalleri yapılacak. Müsabakalar TSİ 08:00´de başlayacak. Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkak olan milli güreşçilerin ilk maçlardaki rakipleri şöyle:

61 kg: Recep Topal – Behnam Eshagh Ehsanpoor (İran)

79 kg: Muhammet Nuri Kotanoğlu – Gheorghi Pascalov (Moldova) vs. Jitender Jıtender (Hindistan) maçının galibi

86 kg: Fatih Erdin – Alexander Robert Moore (Kanada)

97 kg: İbrahim Çiftçi – Ali Khalil Shabanıbengar (İran)