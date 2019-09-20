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Son dakika! Trabzonspor Uğurcan Çakır’ın sözleşmesini 2025’e kadar uzattı
Transfer Haberleri

Son dakika! Trabzonspor Uğurcan Çakır’ın sözleşmesini 2025’e kadar uzattı

Son dakika... Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın kontratının son yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

20 Eylül 2019 18:26

Trabzonspor 23 yaşındaki Milli kalecisi Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzaladığını KAP’A bildirdi.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Uğurcan Çakır, yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 3.5 milyon TL kazanacak.

Son güncelleme 18:28 | 20 Eylül 2019
SON dakika trabzonspor Uğurcan Çakır
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