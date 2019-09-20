Son dakika! Trabzonspor Uğurcan Çakır’ın sözleşmesini 2025’e kadar uzattı

Trabzonspor 23 yaşındaki Milli kalecisi Uğurcan Çakır ile yeni sözleşme imzaladığını KAP’A bildirdi.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Uğurcan Çakır, yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 3.5 milyon TL kazanacak.