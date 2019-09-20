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Skandal sözlerin ardından kovulan yorumcu ırkçı olmadığını böyle savundu: Sevgilim de siyahi
İtalya Serie A

Skandal sözlerin ardından kovulan yorumcu ırkçı olmadığını böyle savundu: Sevgilim de siyahi

İtalya'da spor yorumcusu Luciano Passirani, Inter'in yıldızı Romelu Lukaku hakkında söylediği skandal ırkçı sözlerin ardından görevinden alındı. Luciano Passirani, ırkçı olmadığını belirterek "Sevgilim siyahi" dedi.

SKOR DIŞ HABER 20 Eylül 2019 11:51

İtalyan’da yerel bir kanalda yorumculuk yapan Luciano Passirani, Inter’ın golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili “Onu durdurmanın tek yolu, yemesi için 10 tane muz atmak” şeklindeki skandal ırkçı söyleminin ardından görevinden alındı. Irkçı olmadığını savunan Luciano Passirani “Sevgilim siyahi… Siyahi torunlarım var” diyerek kendisini savundu.

Romelu Lukaku hakkında söylediği sözlerle gündeme gelen 80 yaşındaki Luciano Passirani, Corriere dello Sport’a yaptığı açıklamada “17 yıldır birlikte olduğum kadın siyahi… İki tane siyahi torunum var. 40 yıldır futbolun içindeyim ve ilk kez davranışım nedeniyle kovuluyorum. Ancak hakkımda verilen karara saygı duyuyorum. Eğitimli ve saygılı bir insan olduğuma inanıyorum. Kariyerim boyunca birçok siyahi futbolcu ile tanıştım. Hiçbiriyle herhangi bir problem yaşamadım” ifadelerini kullandı.

Söylediği sözler nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Luciano Passirani, “Hayatımın en kötü günüydü. Lukaku’dan şahsen özür dilemek isterim. Umarım onunla tanışma fırsatım olur. Bütün gece uyuyamadım. Ertesi gün yemek dahi yiyemedim” dedi.

02 Eylül 2019 Lukaku'dan ırkçı tezahüratlara tepki: 2019'dayız ve ileri gideceğimize... İtalya Serie A takımlarından Inter`in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku, dün Cagliari deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlara ilişkin, herkesin ayrımcılığın her türlü haline karşı birleşmesi ve futbolu temiz tutması gerektiğini belirtti. İlgili Haberi Oku

Luciano Passirani, Romelu Lukaku hakkında canlı yayında yaptığı değerlendirmede “Onunda bire bir kaldığını an yandınız. İnanılmaz güçlü bir futbolcu… Onu durdurmanın tek yolu, yemesi için 10 tane muz vermek. Yoksa…” şeklindeki yorumu sonrasında özür dilemek zorunda kalmıştı. Ancak özür dilemesi de Luciano Passirani’nin işine son verilmesine engel olamamıştı.

Son güncelleme 11:51 | 20 Eylül 2019
İNTER Luciano Passirani Romelu Lukaku
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