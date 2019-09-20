Sabretmek lazım

Abdullah Hoca, yapılan transferleri kendi oynatmak istediği taktik ve sisteme uygun hale getirmek için büyük çaba içerisinde. Fakat bireysel oynamayı ve kendini ön plana çıkarmayı seven futbolcular bir türlü bu sisteme ve taktiğe ayak uyduramıyorlar. BU futbolcuların birçoğu büyük takımlarda oynamadığı için kolektif ve takım oyununa bir türlü adapte olamıyorlar. Özellikle N'Koudou ve Diaby. Hedefleri olan Beşiktaş sürekli kazanmak zorunda olduğu için yapılan transferler bu mücadele içerisinde ne kadar bireysel olarak iyi gözükseler bile gol atmayınca, gol attırmayınca, takımı sonuca taşıyacak pozisyonlar üretip ortaya performans koymayınca haliyle seviyeleri ve yeterlilikleri tartışılır hale geliyor.

Ljajic uzun bir aradan sonra ilk defa gerçek performansını ortaya koydu ancak kaleci Karius ve yapılan bireysel hatalar mağlubiyeti getirdi. Douglas sağ tarafta iyi işler yaptı. Yaptığı bindirme ve hızlı hücumlarla takımın temposunu arttırdı. N'Koudou ve Diaby her yıl Babel'in atmış olduğu gol sayısı ve asist kadar skora katkı sağlayamazsa Beşiktaş'ın galip gelme seviyesi çok daha azalacaktır.

Beşiktaş kapanan takımlara karşı kanatlardan yapmış olduğu akınları ortayla değil pasla bitirmeli. Merkezden yapacağı ataklarda ise Ljajic ve Dorukhan'la ya verkaçlarla ceza sahasına girip pozisyon bulacak ya da Talisca gibi takım içerisinde ikinci bir santrfor yaratacak. Siyah-beyazlıların uzaktan bol şut atması ve duran topları iyi değerlendirmesi de şart.

Bunları yapamayan Beşiktaş, dün Bratislava'da kendinden çok daha zayıf bir takıma karşı mağlup oldu. Açıkçası uzatma anlarında yenen goller Beşiktaş ayarındaki bir takıma yakışmadı. Beşiktaş'tan umutlu olsak da zamana ihtiyacı var. Taraftar ve camia biraz sabırlı olsun.

Yazarın Diğer Yazıları