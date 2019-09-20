Roma’nın sosyal sorumluluk projesinde 5. çocuk bulundu

Yeni transferlerini, kayıp kişilerin fotoğraflarını yer aldığı bir görüntü eşliğinde paylaşan İtalyan kulübü Roma’nın kampanyasıyla kayıp bir çocuğa daha ulaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Roma’nın Londra merkezli “Missing People” (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla ortak düzenlediği kampanya sayesinde, 5. çocuğun bulunduğunu duyurdu. “Kayıp Çocuklar Sosyal Medya Kampanyası” adı altında yürütülen çalışmada, ilk olarak Mert Çetin’in transferinde resmini paylaştığı kayıp genç kız Londra’da bulunmuştu.

Bunun ardından Davide Zappacosta’nın transfer duyurusunda Belçika’da bir çocuk, Henrikh Mkhitaryan ve Chris Smalling transferlerinde ise Kenya’da 2 çocuğa ulaşılmıştı.

Son olarak transfer sezonun kapandığı gün 3 farklı transfer duyurusunda resmi paylaşılan 16 yaşındaki kızın, Londra’da bulunduğu açıklandı.

KLİPTEN ESİNLENİLDİ

Kayıp çocukların bulunmasının muhteşem bir gelişme olduğunu söyleyen ‘Missing People’ projesinin başındaki isim Jo Youle “Harika bir haber… Bizimle birlikte çalışan ortağımız Roma’ya çok minnettarız… Kayıp çocukların bulunmasında, Roma’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımların büyük katkısı oldu” dedi.

Soul Asylum isimli rock grubunun 1992 yılında yayınlanan Runaway Train isimli şarkısına çektiği klipten esinlenerek gerçekleştirilen kampanya, büyük ses getirdi. Klipte, tıpkı Roma’nın transferlerini duyurduğu gibi, kayıp çocukların resimleri yayınlanırken, klibin sonunda grubun solisti “Bu çocuklardan birini gördüğünüz takdirde lütfen haber verin” mesajı veriyordu.