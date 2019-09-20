Okan Buruk: ‘Üzerimizde bir şanssızlık var’

Maçı değerlendiren Okan Buruk, “İlk yarıya baktığımızda öne geçmesi gereken, deplasmanda bu kadar iyi oynayan bir takım olarak pozisyonları sonlandırmamız gerekiyordu. Golü atan tarafın bizim olmamız gerekiyordu. Şanssızlık var üzerimizde. Çok iyi oyunlar da oynuyoruz. Oyuna hükmediyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Roma’ya karşı deplasmanda bu kadar rahat oynarken ilk yarıda öne geçmemiz gerekiyordu. Fırsatları değerlendiremedik.” ifadelerini kullandı.

“OYUNUN HAKKI BU DEĞİLDİ”

Tecrübeli teknik adam, “İkinci yarıda rakibe önde basmaya çalıştık. Hamleler yapmaya çalıştık. İkinci golden önce bir diziliş hatası yaptık, orta sahamız pozisyonunu kaybetti ve golü yedik. Oyun rakibimizin istediği gibi gitti. Kaliteli ayakları var. Zaniolo, Kluivert, Dzeko ile birlikte hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Çok pas hatası yaptık. Geçişleri iyi yapıyorlar. Buradan golleri buldular. Oyunun hakkı, özellikle ilk yarıda bu değildi. Pozisyonlar bulduk ama atmamız gerekiyordu. İyi olan takım kazandı.” diyerek sözlerini sürdürdü.

“ROMA’NIN GOL ATMAYA NİYETİ YOKTU”

İlk 11’deki farklı tercihleri üzerine gelen soruya Buruk, “Yeni oyuncular oynattık. Önde Fredrik’e de şans verdik. Rakip kaleye dikine gidebilen, hızlı bir oyuncu. Birkaç pozisyon yakaladı. Daha iyi sonuçlandırabilirdi. İlk yarı performansımızdan memnunum ama ikinci yarıda değilim. Rakibin de gol atmaya niyeti yoktu ama biz kendi kalemize attık. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Savunmada Epureanu’ya şans vermedik. 6 aylık sakatlıktan çıktı. 1 hafta arayla 3 maç kaldırabilecek durumda değildik. Acil bir durum olursa kullanacaktık. Günün sonunda buradan daha farklı ayrılabilirdik ama yaptığımız hatalar bizi buraya itti.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.