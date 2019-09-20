Madonna hakkında flaş iddia: Hamile bırakmam için 20 milyon dolar verdi

NBA’de bir döneme damga vuran Michael Jordan önderliğindeki Chicago Bulls’un eski basketbolcusu Dennis Rodman, ünlü şarkıcı Madonna hakkında bir itirafta bulundu. ABD’de yayınlanan The Breakfast Club adlı programda, Madonna’nın kendisini hamile bırakması için 20 milyon dolar önerdiğini belirten Dennis Rodman, bunu başaramadığını söyledi.

Madonna ile 90’lı yılların başında ilişkileri olduğun söyleyen Dennis Rodman, “Madonna ile çocuk yapmaya çok yakındık. Kendisini hamile bırakmam için bana 20 milyon dolar teklif etti. Çocuğun doğması halinde parayı vereceğini söyledi. Onu hamile bırakmak için uğraştım. Ama ne yazık ki başarılı olamadım.”

Bir keresinde Las Vegas’tayken Madonna’dan telefon aldığını da anlatan Dennis Rodman “Kumar masasında telefonum çaldı. Madonna bana ‘Yumurtlama dönemindeyim’ dedi. Bana özel bir uçak gönderdi. Görevliye masayı ayırmasını söyledim. Daha sonra New York’a Madonna’nın yanına gittim. Daha sonra aynı uçakla geri dönerek kumar oynamaya devam ettim” şeklindeki anısını paylaştı.

Madonna’nın neden böyle bir şey için kendisini seçtiğini de açıklayan Dennis Rodman, şunları söyledi:

“1993 yılında sanırım onun kariyeri düşüşe geçmişti. Benimle çıkmak istedi çünkü o dönem ‘Kötü çocuk’ olarak çok popülerdim. Kariyerim de yükselişteydi. Yani beni seçmesinin nedeni bence bu… Benim kariyerim yükselişte, onunki ise birazcık düşüşteydi.”