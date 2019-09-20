MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor Adanaspor: 2-1

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Kemal Mavi (xx), Murat Altan (xx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Obertan (xxx), Hasan Hatipoğlu (xx) (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu (x), Rashad (xxx), Pote (xxx) İbrahim Akdağ, (xx) Hamroun (xxx), Mücahit (xx), Osman (xx), Gökhan Kardeş (xx) (Dk.10 Yusuf Emre (x), Cenk Ahmet (x)(Dk. 45 Murat Uçar (x)

ADANASPOR: Karacic (xx)- Veli (xx), Hakan (xx) (Dk. 63 Utku (x), Marvin (xx) Enes (xx), Moussa (xx), Furkan (xx), Renan Deniz (x), Okan (x) (Dk. 46 Eren Keleş (x), Roneı (x) (Dk. 71 Giorgi (x), Emeka (x)

SARI KART: Yusuf Emre, Sehic, Rashad Muhammed (BB. ERZURUMSPOR), Eze, Ronei, Moussa, Renan Deniz (ADANASPOR A.Ş.)

GOLLER: Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (BB Erzurumspor), Dk. 15 Veli (Adanaspor A.Ş.)

6´ncı dakikada Rashad Muhammed, sağ kanattan rakip cezaalanına girerken vurdu, kaleci Karacic, topu son anda kornere çeldi.

15´inci dakikada gelişen Adanaspor atağında defansta Hasan Hatipoğlu´nun sektirdiği topla buluşan Veli takımını öne geçiren golü attı. 0-1

41´inci dakikada sağ kanattan ilerleyen Rashad Muhammed cezaalanına orta yaptı. Kale çizgisi önünde yükseler Pote, takımına eşitliği sağlayan golü attı. 1-1

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

48´inci dakikada ani gelişen ev sahibi ekibin atağında Hamroun’un ortasına iyi yükselen Obertan topu ağlara gönderdi. 2-1

Her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç getirmeyince maç BB. Erzurumspor´un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.