Güney Kore’den Türkiye’ye davet: Buraya gelin

Güney Kore, Japonya’da yarışacak olan milli takımlar için sunduğu tesislerle, yabancı takımların Olimpiyat Oyunları’na Güney Kore’de kamp yaparak katılmalarına olanak tanıyor. Konu ile ilgili konuşan Korea Tourism Organization (KTO) Direktörü Junpyo Hong, Türkiye ile Güney Kore arasındaki iyi ilişkilerin altını çizerek, “Olimpiyat Oyunları’na katılacak Türkiye kafilesine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız” diyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında kurulan KTO, Güney Kore’deki tesislerin yurt dışındaki milli ve kulüp takımlarına açılmasını hedefliyor. Sadece Olimpiyat Oyunları değil, takımların yurtdışı kamplarına da ev sahipliği yapmayı hedefleyen organizasyon, Güney Kore hükümeti ile işbirliği içinde çalışıyor. KTO Direktörü Junpyo Hong, takımların Olimpiyat Oyunları öncesi kamp yapmak için neden kendilerini seçmesi gerektiğini “Japonya çok pahalı… Bizim gibi Japonya’ya yakın olan Çin’de ise hava kirliliği oranı çok yüksek… Bu nedenle Güney Kore’nin, Olimpiyat Oyunları’na hazırlanmak için en uygun yer olduğunu düşünüyoruz. Hem Japonya’dan daha uygun hem de oldukça temiz bir havası var. Üstelik Japonya’ya ulaşım da oldukça rahat… Bu nedenle ülkelere ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz” şeklinde açıklıyor.

Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği Japonya’ya Güney Kore’den ulaşım oldukça rahat… Güney Kore’den her ay ortalama 2700 uçuşun olduğu Japonya’ya seyahat süresi 2 saat 10 dakika ile 2 saat 15 dakika arasında değişiyor. Türkiye’den Güney Kore’ye yapılacak uçak yolculuğu ise yaklaşık 11 saat sürüyor.

FUTBOL TAKIMLARI DA KAMP YAPABİLİYOR

Juventus ve Manchester United’ın hazırlık maçları oynamak için Güney Kore’ye geldiğinin altını çizen KTO Direktörü Junpyo Hong, kendileri ile kontak kurulması halinde bu takımlara da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtiyor. KTO Direktörü Junpyo Hong, futbol, basketbol, voleybol başta olmak üzere 21 spor dalının antrenman tesislerine sahip olduklarını söylüyor. Türkiye’den kendilerine talep gelmesi halinde, hem Olimpiyatlar Oyunları’na katılacak takımlara hem de Olimpiyat Oyunları dışında kamp yapmak isteyen takımlara seve seve yardımcı olacaklarını anlatıyor.

Güney Kore dışındaki milli ve kulüp takımlarının kullanabileceği tesisler Güney Kore’nin Yangyang, Incheon, Jeju ve Gimhae’de bulunyor. Kullanılabilecek tesislerin sayısı ise 32… Bu tesisler, okçuluk, bedminton, beysbol, basketbol, boks, bisiklet, eskrim, çim hokeyi, futbol, jimnastik, hentbol, judo, modern pentatlon, rugbi, atıcılık, yüzme, masa tenisi, tekvando, tenis, atletizm, voleybol, halter ve güreş sporcularına hizmet ediyor. 32 tesiste toplam 24.300 antrenman sahası yer alıyor.

Tesislerden faydalanmak için ülkelerin ya da takımların KTO ile iletişime geçmeleri yeterli oluyor. Yapılan başvuru değerlendirilip, belirli bir plan ile geri dönüş yapılıyor.