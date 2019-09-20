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Fenerbahçe evinde 14 maçtır kaybetmiyor! En son Ankaragücü…
Fenerbahçe

Fenerbahçe evinde 14 maçtır kaybetmiyor! En son Ankaragücü…

Süper Lig’in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı son 14 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu müsabakalardan 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldı.

20 Eylül 2019 09:49

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 100 karşılaşmada 63 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibine 10 kez mağlup oldu. 27 maçta ise eşitlik bozulmadı. Süper Lig'de 14 maçtır sahasında kaybetmeyen Fenerbahçe, son mağlubiyetini Ankaragücü'ne karşı almıştı. Ankaragücü'ne geçtiğimiz sezon 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu maçın sonunda ise Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmıştı.

19 Eylül 2019 Son dakika! Fenerbahçe, `kural hatası` gerekçesiyle TFF`ye başvurdu! Son dakika! Fenerbahçe, Alanyaspor maçının kural hatası sebebiyle 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılması için TFF`ye başvurdu. İlgili Haberi Oku

EN ÇOK TOPLA BULUŞAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep’in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.

Fenerbahçe'de geride kalan 4 haftada en etkili isim yeni transfer Max Kruse oldu. Kanarya’nın ligde attığı son beş golün 3’ünün asistini yapan Max Kruse, bu başarılı grafiğini ilerleyen haftalarda da göstermek istiyor.

Son güncelleme 09:49 | 20 Eylül 2019
ankaragücü Fenerbahçe süper lig
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