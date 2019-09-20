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Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un yerine İTÜ oynayacak
Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un yerine İTÜ oynayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi'nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yerine Sigortam.net İTÜ BB'nin lige kabul edildiğini  açıkladı.

20 Eylül 2019 17:21

Basketbol Süper Ligi’nden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un yerine Sigortam.net İTÜ BB, yeni sezonda mücadele verecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu, federasyon yönetim kurulunun, ligden çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un yerine Sigortam.net İTÜ BB’nin Basketbol Süper Ligi’ne kabulüne karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, “TBF yönetim kurulunun kararındaki hukuki ve mali yükümlülükleri tamamen yerine getiren İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği’ne Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde yer alacak Sigortam.net İTÜ BB’ye başarılar dileriz.” denildi.

Son güncelleme 17:25 | 20 Eylül 2019
Basketbol Süper Lig İstanbul BB
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