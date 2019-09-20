Barcelona’yı zora sokacak belgeler! 80 milyon Euro’luk dosyalar

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan transferlerinden biri olan Antoine Griezmann’ın Barcelona’ya imzası, Atletico Madrid tarafından mahkemeye taşımaya karar vermişti. Barcelona’nın Fransız golcü ile serbest kalma maddesi 200 milyon Euro iken görüştüğünü iddia eden Atletico Madrid, Katalan ekibinin kendilerine 80 milyon Euro daha ödemesi gerektiğini belirterek, transfere itiraz etmişti.

İspanyol gazetesi Marca’da yer alan habere göre Antoine Griezmann’ın avukatı ile Barcelona arasında Mart ayında yapılan e-posta yazılarının ortaya çıktığı iddia edildi. Fransız futbolcunun avukatlığını yapan Sevan Karian’ın, Katalan ekibi ile yaptığı görüşmelerin kayıtlarını Antoine Griezmann’ın babası ve kız kardeşine gönderdiği belirtildi. Yazışmalarda, Karian’ın Barcelona yetkilileri ile imza parası ve yıldız futbolcunun alacağı bonuslar üzerine görüştüğü ortaya çıktı.

Mart ayında Atletico Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Juventus maçlarına çıktığı, Barcelona ile de İspanya La Liga’da şampiyonluk yarışında olduğuna vurgu yapıldı.

SERBEST KALMA MADDESİ 120 MİLYON EURO’YA DÜŞMÜŞTÜ

Antoine Griezmann ile Atletico Madrid arasında yapılan sözleşme gereği, Fransız yıldızın serbest kalma maddesi 1 Temmuz 2019 yılında 200 milyon Euro’dan 120 milyon Euro’ya düşmüştü. Barcelona, 120 milyon Euro ödeyerek Antoine Griezmann’ı kadrosuna katmıştı. Atletico Madrid ise Antoine Griezmann ile Barcelona arasında transfer görüşmelerinin 1 Temmuz 2019’dan önce başladığını belirterek mahkemeye başvuracağını açıklamıştı.