Aykut Kocaman: Başıboş ne yaptığını bilmeyen… Utanç vericiydi!

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kaybettikleri Göztepe maçını beIN SPORTS’a değerlendirdi. Aykut Kocaman, mağlubiyetin utanç verici olduğunu söyleyerek Konyaspor camiasından özür diledi.

Aykut Kocaman’ın maç sonu açıklaması şu şekilde:

“Maçın kırılma anı olmadı bizim adımıza. 1. dakikasından kırmızı kart pozisyonuna kadar Göztepe’nin baskısı ile geçti. Hiçbir şekilde maçı bizim tarafımıza çevirebilecek bir şey olmadı. Denizlispor’da kaldığımız çok belliydi. Futbolcularımızda ‘nasılsa Göztepe’yi yeneriz’ havası bize pahalıya patladı. Bizim adımıza utanç vericiydi. Konyaspor camiasından özür diliyoruz. Başıboş ne yaptığını bilmeyen, nasıl olsa kazanırız duygusunun yarattığı boşlukla dağılmış bir grup gibi göründük. Tekrarlıyorum, beraber olduğum oyuncu grubum adına ve benim adıma utanç vericiydi. Tekrardan Konyaspor camiasından özür diliyorum.”