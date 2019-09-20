Atiba: Bunu gevşeklik olarak açıklayabiliriz

UEFA Avrupa Ligi’nde Bratislava’ya şok skorla 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu özeleştiri yaparak mücadeleyi ve takımı şu sözlerle yorumladı;

“Büyük hayal kırıklığı yaşadık. Garip maç oldu. Oyunu istediğimiz gibi kontrol edemedik. Üst üste 2 gol bulduk. Konsantremiz de yükseldi. İkinci yarıda ise hatalar yapmaya başladık. Bunu gevşeklik veya ciddiyetten kopma olarak açıklayabiliriz. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık.

Yapmamız ve düzeltmemiz gereken birçok şey var. Burada daha 5 maçımız var. 5 maç bize durumu terse çevirme şansı veriyor. Daha iyi olmamız gereken noktalar var. Konsantrasyonu yüksek tutup geri dönüşe imza atmamız gerek.

Zor durumda olduğumuzun farkındayız. Burada yapılması gereken şey, ortaya sağlam karakter koymaya başlamak. Birbirimiz için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Büyük bir takımı temsil ettiğimizin farkındayız. Yarın antrenmanda daha çok çalışmaya başlayarak işleri terse döndürmemiz gerekiyor.”