Aramızda fark var

İspanyol takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Türkiye ile İspanya arasındaki farkı anlatmak için Getafe-Trabzonspor maçını bakmak yeterli. La Liga'ya istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekipte Teknik Direktör Jose Bordalas son lig maçına göre neredeyse takımın tamamını değiştirerek sahaya çıktı. Temsilcimiz bir anlamda Getafe'nin yedek takımıyla oynadı ancak bu bile aradaki dengeyi sağlamak için yeterli olmadı. Biz kendimizi dev aynasında görmeyi çok sevsek de, Avrupa'daki yerimiz bizim hayal ettiğimizin çok çok gerisinde.

Yusuf Yazıcı'nın gidişi ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasının ardından Trabzonspor'un en büyük sorunu topun üçüncü bölgeye hızlı şekilde ulaştırılamaması. Obi Mikel ve Avdijaj'ın formsuzluğu, Fırtına'nın sistemini bozmaya devam ediyor. Doğan Erdoğan'ın da kısır futbolunu unutmamak lazım. Böyle olunca tüm yükü omuzlarına alan kaptan Sosa da bir yere kadar idare ediyor. Arjantinli yıldızı alkışlamak lazım, müthiş bir çaba sarf ediyor.

Trabzonspor’un iki stoperi Hosseini ve Campi, Ünal Karaman'ın da tedirgin ediyordur. Dün Uğurcan gününde olmasaydı skor çok daha farklı olurdu.

Nwakaeme maç boyunca hata kovaladı, onlardan birinde de gol getirecek pozisyonu sağladı ama olmadı. Oyuna ikinci yarıda giren Sturridge'nin ise zamana ihtiyacı olduğu ortadaydı.

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