Ansu Fati İspanya vatandaşı oldu

Barcelona’nın genç yıldız adayı Ansu Fati, vatandaşlığının verilmesiyle birlikte İspanya Milli takımında forma giyebilecek.

Gine-Bissau’lu oyuncu aynı zamanda karar verdiği takdirde Portekiz için de forma giyebiliyordu. Ancak vatandaşlık sonrası 16 yaşındaki Barcelona’lı futbolcunun İspanya için ter dökmesi bekleniyor.

U17 Dünya Şampiyonası Ekim sonunda Brezilya’da başlayacak. Turnuvaya katılacak İspanya kadrosunda Fati’nin de bulunması bekleniyor. İşlemlere geçtiğimiz hafta

Ekim 2002, Gine-Bissau doğumlu olan Ansu Fati, babasının iş bulmak için Portekiz’e gelmesiyle ülkesinden ayrıldı ve ardından yine ailesiyle 6 yaşındayken İspanya’ya taşındı. Genç yıldız adayı geçtiğimiz günlerde Barcelona tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını eline geçirmişti.