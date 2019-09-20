SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstifa eden İBB genel sekreter yardımcısı bakan yardımcısı oldu
Ansu Fati İspanya vatandaşı oldu
Milli Takımlar

Ansu Fati İspanya vatandaşı oldu

Barcelona'nın 16 yaşındaki genç yıldız adayı Ansu Fati'ye vanadalık verilmesiyle birlikte, genç oyuncunun İspanya Milli takımıyla birlikte U17 Dünya Kupası'na gitmesi bekleniyor.

SKOR DIŞ HABER 20 Eylül 2019 18:49

Barcelona’nın genç yıldız adayı Ansu Fati, vatandaşlığının verilmesiyle birlikte İspanya Milli takımında forma giyebilecek.

Gine-Bissau’lu oyuncu aynı zamanda karar verdiği takdirde Portekiz için de forma giyebiliyordu. Ancak vatandaşlık sonrası 16 yaşındaki Barcelona’lı futbolcunun İspanya için ter dökmesi bekleniyor.

U17 Dünya Şampiyonası Ekim sonunda Brezilya’da başlayacak. Turnuvaya katılacak İspanya kadrosunda Fati’nin de bulunması bekleniyor. İşlemlere geçtiğimiz hafta

Ekim 2002, Gine-Bissau doğumlu olan Ansu Fati, babasının iş bulmak için Portekiz’e gelmesiyle ülkesinden ayrıldı ve ardından yine ailesiyle 6 yaşındayken İspanya’ya taşındı. Genç yıldız adayı geçtiğimiz günlerde Barcelona tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını eline geçirmişti.

Son güncelleme 18:49 | 20 Eylül 2019
Ansu Fati barcelona İspanya Milli Takımı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 20:30
-
Konyaspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 15:00
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR