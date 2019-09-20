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Ali Koç PFKD’ya Fatih Terim mahkemeye
Galatasaray

Ali Koç PFKD’ya Fatih Terim mahkemeye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ gerekçesiyle disipline sevk edildi. Bu madde, 45-120 gün arası cezayı öngörüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in avukatları, kendisi hakkında kullanılan ifadelerde suç kastı olup olmadığını araştırıyor. Gerek görülürse dava açılacak.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 20 Eylül 2019 08:37

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde devam eden söz düellosunda yeni gelişme… TFF Hukuk Kurulu, Fatih Terim'e “Sicili Bozuk” diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, PFDK'ya sevk etti. Sevk nedeni olarak 38. madde yani, ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçe gösterildi. Bu madde, 45- 120 gün arasında cezayı öngörüyor. Koç başkanlığı döneminde daha önce bir kez PFDK'ya sevk edilmiş ancak cezaya gerek görülmemişti.

CEZALARA ÖNLEM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in avukatları da harekete geçti. Edinilen bilgilere göre son dönemde Terim hakkında kullanılan ifadeler inceleniyor. Avukatlar, bu açıklamalarda suç kastı olup olmadığına bakıyor. Gerek görülmesi halinde ilgili kişi ya da kurumlara dava açılacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın kendisine yönelik ithamlara cevap vermesi ve PFDK'dan ek cezalar alması nedeniyle böyle bir yolun seçildiği ifade edildi.

Son güncelleme 09:01 | 20 Eylül 2019
ali koç fatih terim Fenerbahçe galatasaray
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