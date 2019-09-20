Abdullah Avcı şok mağlubiyeti değerlendirdi: ‘Bunu hiçbir sistem kaldırmaz…’

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava’ya şok bir sonuçla 4-2 yenilirken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, genel olarak kötü gidişi ve bu maç özelinde bireysel hataları değerlendirdi.

Avcı, “Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok. Sistem, organizasyon, bireysel performans, takım savunmasında hata… Bunu açıklanacak bir şeyi yok. Çözüm bulmak için çalışacağız. Öne geçmemize rağmen bu seviyede böyle bireysel hatalar yapamazsın, hiçbir sistem bunu kaldırmaz. Çözüm bulmak zorundayız. Bu şekilde hem bireysel hata yapamazsın, ne şekilde oynarsan oyna bu kaldırmaz. Bununla ilgili kendimizi sorgulayacağız oyuncu da aynı şekilde. Bunun sağlıklı bir açıklaması yok. Kötü bir görüntü var. Beşiktaş taraftarından bu anlamda özür diliyoruz. İçimizde çalışarak buna çözümler bulmaya çalışacağız. Özür diliyoruz. Rakibi de bu anlamda tebrik ediyorum.” dedi.

Savunmanın merkezinde yaşanan sakatlıklarla ilgili de konuşan Avcı sözlerini, “Kendimizi ve oyuncuları sorgulayacağız. Sistem topa sahip olma sistemi olsa da bir doğru duruş ve mesafe vardır. Doğru mesafelerde durmuyorsan bunu bireysel hatayla veya sistemle anlatamazsın. Bunun çözümünü bulacağız” şeklinde tamamladı. Beşiktaş`ta stoper kabusu yaşanıyor! 2 sakat, 1 cezalı... Beşiktaş`ta Pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçı öncesinde stoper kabusu yaşanıyor... Sakatlığı bulunan Enzo Roco ve kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida sonrasında Victor Ruiz de Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıktı! İlgili Haberi Oku