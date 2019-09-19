WNBA’de normal sezon MVP’si Elena Delle Donne oldu

WNBA’de playoff aşaması devam ediyor. Normal sezon MVP’si Washington Mystics’ten Elena Delle Donne seçildi. Normal sezonu 19,5 sayı 8,2 ribaund ve 2,2 asist ortalamasıyla tamamlarken 43 kişinin kullandığı oydan 41’inde 1. sırada gösterildi.

Delle Donne 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu WNBA takımlarından Washington Mystics`in oyuncusu Elena Delle Donne, sezonu yüzde 51,5 saha içi isabeti, yüzde 43 üç sayı isabeti ve yüzde 97,4 serbest atış isabetiyle tamamlayarak 50/40/90 kulübüne giren ilk kadın basketbolcu oldu. İlgili Haberi Oku

Delle Donne’u 2019 sezonunda esas öne çıkaran olay ise 50/40/90 kulübüne girmesi oldu. Mystics oyuncusu yüzde 51,5 saha içi şu isabeti, yüzde 43 üç sayı isabeti ve yüzde 97,4 serbest atış isabeti ile muhteşem bir şut performansı sergileyerek WNBA tarihinde 50/40/90 kulübüne giren ilk sporcu oldu.

Bu ödül Amerikalı forvetin kariyerindeki ikinci MVP oldu. İlkini 2015 senesinde Chicago Sky’da kazanan Delle Donne ardından Mystics’e takas olmuştu. Şu anda Mystics ile playoff yarışında bulunan Delle Donne, halen kariyerindeki ilk şampiyonluğu kovalıyor.