UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Frankfurt 0-3 Arsenal

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda Frankfurt ile Arsenal karşı karşıya geldi. Commerzbank Arena’da oynanan ve gecenin sonucu merakla beklenen maçında İngiliz devi, rakibini 3-0 mağlup etti.

Arsenal 38. dakikada Willock ile 1-0 öne geçerken, ilk yarını üstün tamamladı.

İki takımında birçok pozisyonu cesurca harcadığı maçta Frankfurt’ta Kohr 79. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibin eksikliğini iyi kullanan Arsenal, 85’te Bukayo Saka ve 87. dakikada Aubameyang ile durumu 3-0’a getirdi.

İngiliz devi Avrupa Ligi’ne 3 puanla başlarken, grubun diğer maçında Standard Liege sahsında Vitoria Guimaraes’i 2-0 mağlup etti.