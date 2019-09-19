UEFA Avrupa Ligi Maç Sonucu | Basel 5-0 Krasnodar

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda Trabzonspor’un rakipleri Basel ile Krasnodar karşı karşıya geldi.

Saint Jakob-Park Stadı’nda oynanan mücadeleyi İsviçre temsilcisi 5-0 kazanarak fla bir skora imza attı.

Basel 9 ve 40. dakikalarda Kevin Bua’nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Rusya temsilcisi ikinci yarıda ise tamamen teslim oldu! 52. dakikada Zuffi’nin golü farkı 3’e çıkarırken, bu golden 2 dakika sonra Vilhena’nın kendi kalesine attığı golle durum 4-0 oldu.

Maça noktayı koyan isim ise Okafor oldu. Maça sonradan giren İsviçreli 19 yaşındaki oyuncu fileleri havalandırarak durumu 5-0 yaptı.

Basel, 3 Ekim’de temsilcimiz Trabzonspor ile Türkiye’de; Krasnodar ise Getafe ile sahasında karşılaşacak.