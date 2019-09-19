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Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi
Milli Takımlar

Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

FIBA'nın Çin'de düzenlenen Dünya Kupası sonrası açıkladığı dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 15'inciliğe yükseldi.

19 Eylül 2019 13:48

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 15. sırada yer aldı.

İspanya’nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası’nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi. İki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15. oldu. Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.

Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3’üncülüğe çıktı. Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’ne katılacak son 8 ülke Afrika’dan Angola ve Senegal, Amerika’dan Uruguay ile Meksika, Asya’dan Çin ve Güney Kore, Avrupa’dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.

Son güncelleme 13:48 | 19 Eylül 2019
12 dev adam A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA
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