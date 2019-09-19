SÖZCÜ yalan yazmaz

Çünkü gerçek gazetecilerin çalıştığı gazetedir SÖZCÜ…

Algı yapmaz çünkü hiçbir kurum, kulüp ya da kişiyle bağlantısı yoktur.

SÖZCÜ çalışanı; haberleri dürüst, etik ve tarafsız bir şekilde araştırmakla, yazmakla yükümlüdür.

Bizlerin bazı sorumluluk alanları da vardır elbette. Örneğin önemli haberleri ortaya çıkarıp araştırma yapmak, veri toplamak, doğrulamak ve sonunda yorumlamak gibi…

Ben Sözcü Gazetesi Spor Müdürü'yüm… 30 yıllık gazeteciyim, sırasıyla Sabah, Star, Akşam, Türkiye ve Posta'da çalıştım.

Bakırköyspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray muhabirliği yaptım.

Yani günümüzün alışık olmadığı üzerinde forması bulunmayan bir gazeteciyim. BUGÜNE kadar birçok ses getiren haber ve röportajların altına imza atmıştım ama hiç hedef gösterilmemiştim. Bu da oldu…

BİRİNCİ MUHATAP ALP

Dünkü köşe yazımı geçen haftanın panoramasına ayırmıştım. Gündemlerimden biri de Alanya- Fenerbahçe maçındaki kural ihlali yorumlarıydı. Benim için konunun birinci muhatabı elbette MHK Başkanı Zekeriya Alp idi. Yazıma başlamadan önce arayıp hakem Halis Özkahya'nın kararlarını nasıl bulduğunu sordum. Konuşmamızı kalem oynatmadan köşeme aktardım. “Yayımlayabilir miyim” diye de sordum. Aksi düşünülemez.

GAZETECİLİĞE DEVAM

Ancak Fenerbahçe Başkanı'na birileri benim ile ilgili olarak ‘Galatasaraylı' şeklinde imada bulunmuş olacak ki Sayın Ali Koç, “Haberi yapan isim de manidar. Ses kaydı duyarsam inanırım…” dedi. Altını çize çize yazıyorum: Hiçbir kulüp ile bağlantım olmadığı için ortada manidar bir durum yok, gazetecilik var.

Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

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