SON DAKİKA | Ali Koç tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı konuşmada Alanyaspor Fenerbahçe maçıyla ilgili kural hatası başvurusu yapacaklarını açıklayarak, “Bize göre hata var ve biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Önemli olan, en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllarda algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili “Dünya neler konuşuyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05’te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz” diye konuşmuştu.