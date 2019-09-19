Slovan Bratislava Beşiktaş saat kaçta? BJK Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ile UEFA Avrupa Ligi perdesini açıyor. Bu sezon Avrupa’da yeniden ses getirmek isteyen Beşiktaş’ta Abdullah Avcı Bratislava karşısından 3 puan ile ayrılmak istiyor. Bugüne kadar Avrupa'da 216 mücadeleye çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 83 galibiyet, 87 mağlubiyet ve 46 beraberlik etti.

SLOVAN BRATİSLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Beşiktaş, Slovan Bratislava’ya konuk olacak. 19 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ BRATİSLAVA MUHTEMEL İLK 11

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhıkov, De Marco, Ljubıcıc, De Kamps, Drazic, Nono, Moha, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Ljajic, Diaby, N’Koudou, Umut