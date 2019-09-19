Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray grupta kaçıncı sırada? A Grubu puan sıralaması…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Paris Saint Germain (PSG), Real Madrid’i evinde 3-0’la geçti. Bu sonuçların ardından Fransız devi liderlik koltuğunda oturdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

A Grubu puan durumu

1- PSG – 3 puan

2- GALATASARAY – 1 puan

3- Club Brugge – 1 puan

4- Real Madrid – 0 puan

Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille