Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray grupta kaçıncı sırada? A Grubu puan sıralaması…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Paris Saint Germain (PSG), Real Madrid’i evinde 3-0’la geçti. Bu sonuçların ardından Fransız devi liderlik koltuğunda oturdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
A Grubu puan durumu
1- PSG – 3 puan
2- GALATASARAY – 1 puan
3- Club Brugge – 1 puan
4- Real Madrid – 0 puan
Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille