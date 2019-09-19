Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Shakhtar 0-3 Manchester City

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Shakhtar Donetsk ile Manchester City karşı karşıya geldi. OSK Metalist Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İngiliz devi 3-0 kazandı.

Bir hafta içerisinde stoperleri Stones ile Laporte’u sakatlıklar nedeniyle kaybeden City, bu maça Fernandinho-Otamendi ikilisiyle çıktı.

24. dakikada Mahrez ile 1-0 öne geçen Manchester City, 38. dakikada İlkay Gündoğan’ın golüyle durumu 2-0’a getirdi. Rakibine maç boyunca 1 isabetli şut imkanı tanıyan Guardiola’nın öğrencileri 76. dakikada ise Jesus ile maçın skorunu belirledi: 3-0.

Ukrayna ekibi 1 Ekim’de Atalanta ile deplasmanda; İngiliz devi ise aynı gün sahasında Dinamo Zagreb’i konuk edecek.