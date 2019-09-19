Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | PSG 3-0 Real Madrid

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda PSG ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Parc des Princes’te oynanan mücadeleyi Fransız devi 3-0 kazanarak rakibini sahadan sildi.

Galatasaray’ın grubundaki iki takımın maçında Angel Di Maria şov yaptı. Eski takımına karşı 14. dakikada sahneye çıkan Arjantinli, 33. dakikada da skoru 2-0’a getiren golü kaydetti.

Dakikalar 90’ı gösterdiğinde ise Belçikalı sağ bek Meunier maçın skorunu 3-0 olarak ilan eden golü attı.

Neymar, Cavani ve Mbappe’den yoksun sahaya çıkan PSG’nin hücum hattını Sarabia, Icardi ve Di Maria oluşturdu.

90 dakika boyunca 10 şut çeken ancak isabet bulamayan Real Madrid, Eden Hazard ilk kez 11’de sahaya çıkarken 70 dakika sahada kaldı.

PSG, 1 Ekim’de İstanbul’da temsilcimiz Galatasaray ile; Real Madrid ise sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.